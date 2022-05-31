МИД объявил о высылке из России сотрудника посольства Черногории

Решение о высылке сотрудника посольства Черногории в МИДе объяснили ответными мерами на высылку Подгорицей четырех российских дипломатов в начале апреля

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

«Данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» ряд дипломатов посольства России в Подгорице», — уточнили в дипведомстве.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва ответит на действия Черногории.

В марте, после начала российской спецоперации на Украине, о высылке российских дипломатов объявили Эстония, Латвия, Литва, Болгария и Словакия. Больше всего дипломатов было выслано из Польши — страну покинули 45 сотрудников российской дипмиссии. Москва в ответ на это объявила о зеркальных мерах.

Вторая волна высылок началась 4 апреля. МИД Германии заявил, что из страны будут высланы 40 дипломатов, Италия вышлет 30 человек, Дания — 15, Греция — 12, Норвегия и Швеция — по три дипломата, Люксембург — одного.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении европейских государств, и заверил, что подобные действия не останутся без ответа. Он подчеркнул, что сужение возможностей для дипломатической работы в кризисных условиях является недальновидным шагом.

Позже Испания объявила 25 российских дипломатов персонами нон грата, Словения — 33, Португалия и Румыния — по 10 человек. Из постпредства России при ЕС в Бельгии были высланы 19 человек.