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Португалия с февраля отклонила все заявки на «золотые визы» от россиян

Страна приостановила действие программы для россиян еще в конце февраля, но десять граждан России все равно после этого подали заявки. Всем им было отказано
Фото: Armando Franca / AP
Фото: Armando Franca / AP

Десять граждан России подали заявки на так называемые португальские «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции — после начала операции на Украине, однако они все были отклонены, пишет газета Publico.

Португалия еще в конце февраля заявила, что приостанавливает рассмотрение заявок на получение «золотых виз» от граждан России из-за введенных санкций Евросоюза. На тот момент страна выдала россиянам 431 «золотую визу», из них семь — с начала 2022 года. Португалия таким образом привлекла €277,8 млн инвестиций за девять лет.

Украинцы с момента запуска программы «золотых виз» получили 51 разрешение на жительство в обмен на €32,5 млн инвестиций.

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В мире действуют более 60 программ получения гражданства или вида на жительство через инвестиции, часть из них приходится на страны ЕС. После начала российской операции на Украине некоторые государства приостановили эти программы, в том числе Греция, Чехия, Мальта.

При этом Португалия выступала против общего запрета на въезд россиян в страны ЕС, которые предлагали некоторые члены объединения, в том числе Эстония. «Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС», — сообщал португальский МИД.

Пока Евросоюз не согласовал запрет, ограничившись приостановкой упрощенного визового режима с Россией, который затруднит, но не ограничит получение шенгенских виз россиянами.

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