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Блинкен обсудил с фон дер Ляйен ужесточение санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую поддержку Украины и новые ограничительные меры против России, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

В частности, Блинкен и фон дер Ляйен обсудили «продолжение координации усилий по привлечению России к ответственности за военные действия на Украине», а также вопросы энергетической безопасности в Европе на фоне кризиса.

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С конца февраля США, ЕС и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций из-за спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись ЦБ, золотовалютных резервов, крупнейших банков, широкого перечня импорта и экспорта, энергетического сектора, российских бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

Российские власти считают санкции Запада нелегитимными. Президент Владимир Путин называл их «безумными и бездумными» и говорил также, что только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», — говорил президент.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение в связи с последствиями санкций против России. Он подчеркнул, что некоторые последствия санкций заметны уже сейчас, но в полной мере они будут видны в долгосрочной перспективе.

Теги
санкции Урсула фон дер Ляйен Госдепартамент США Энтони Блинкен
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