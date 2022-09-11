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Премьер-министр Украины раскритиковал МВФ за «пассивную» поддержку

Международный валютный фонд (МВФ) оказывает «пассивную» поддержку Украине и не в состоянии согласовать новую программу финансирования, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В то время как США и Европа занимают лидирующие политические позиции, мы столкнулись с достаточно пассивным отношением со стороны МВФ», — сказал он (цитата по РБК-Украина).

При этом, по его словам, что в 2014-2015 годах МВФ лучше поддерживал Украину: тогда она получила от фонда $17 млрд. «Фонд проявил довольно оперативную реакцию в марте, когда мы получили очень быструю помощь. Сейчас, к сожалению, у нас относительные пробуксовки в поддержке МВФ», — отметил политик.

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Фото:Jan Woitas / DPA / ТАСС

Западные страны и международные организации усилили оказание финансовой помощи Украине на фоне спецоперации России. В августе Украина получила от МВФ €1 млрд, а в марте организация анонсировала пакет поддержки еще на $3 млрд.

В рамках новой программы финансирования МВФ, условия которой сейчас обсуждаются, Украина рассчитывает получить $20 млрд в ноябре этого года. Выплата этих средств будет рассчитана на 2-3 года, говорил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко. По состоянию на 25 августа, госдолг Украины составлял 68% ВВП. По оценке МВФ, по итогам года он составит 86% ВВП.

Теги
Украина МВФ финансовая помощь Военная операция на Украине
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