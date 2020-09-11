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Apple предложила российским СМИ самим разбираться с требованиями Киева

ВГТРК, НТВ и другие российские медиакомпании ранее сообщили о предупреждении, полученном от Apple в связи с требованием украинских властей изъять из локального App Store их приложения
Фото: Сергей Чужаков / Global Look Press
Фото: Сергей Чужаков / Global Look Press

Приложения российских медиакомпаний не были удалены из украинского магазина App Store, сообщили РБК в компании Apple.

«Apple не удаляла из App Store на Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — ответила пресс-служба компании в ответ на запрос РБК.

Ранее ВГТРК сообщила, что получила уведомление от компании Apple о том, что их приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» будут изъяты из каталога App Store на территории Украины.

В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store
Технологии и медиа
Фото: РИА Новости


В телерадиокомпании уточнили, что приложения могут исчезнуть из магазина Apple из-за требования Службы безопасности Украины (СБУ). Союз журналистов России (СЖР) назвал действия Apple цензурой. «Мы выражаем сожаление, конечно, мы эту информацию сообщим и в правозащитные, и в международные журналистские организации», — заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

В феврале 2016 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание 15 российских каналов, в том числе «Совершенно секретно», «Кто есть Кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0». До этого — в разное время — украинские власти запретили «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24», TVCI, «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН ТВ, РБК ТВ, LifeNews, Russia Today, «История», «Русский иллюзион», «Дом кино» и «Оружие». В марте того же года под запрет попали еще 14 российских каналов: «Радость моя», «Музыка Первого», Оcean-TV, HD Life, «ТДК (Телевизионный дамский клуб)», 24 Doc, «Детский», STV, «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», «Еврокино», Drive, «Мать и дитя».

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 28 августа предписала Apple изменить правила допуска приложений в App Store: компания должна исключить из правил допуска в магазин приложений норму, позволяющую в любом случае отказать стороннему разработчику. Проверка показала, отметили в ведомстве, что Apple злоупотребляет «своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS».

«Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение пяти дней со дня выполнения», — сообщили тогда в ведомстве.

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Проверка началась после жалобы «Лаборатории Касперского» на то, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), из-за чего «очередная версия KSK лишилась существенной части функционала».

В Apple тогда заявили, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store. «Мы относимся ко всем разработчикам одинаково и вкладываем большие средства в создание безопасного и надежного пространства, где пользователи могут находить и скачивать разнообразные приложения», — говорилось в ответе Apple на запрос РБК.


 

Авторы: Анна Балашова, Владислав Гордеев
Теги: Apple, Украина, СБУ, ВГТРК
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