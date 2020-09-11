Apple предложила российским СМИ самим разбираться с требованиями Киева

ВГТРК, НТВ и другие российские медиакомпании ранее сообщили о предупреждении, полученном от Apple в связи с требованием украинских властей изъять из локального App Store их приложения

Фото: Сергей Чужаков / Global Look Press

Приложения российских медиакомпаний не были удалены из украинского магазина App Store, сообщили РБК в компании Apple.

«Apple не удаляла из App Store на Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», — ответила пресс-служба компании в ответ на запрос РБК.

Ранее ВГТРК сообщила, что получила уведомление от компании Apple о том, что их приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» будут изъяты из каталога App Store на территории Украины.

В феврале 2016 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание 15 российских каналов, в том числе «Совершенно секретно», «Кто есть Кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлечений», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», КХЛ, «Наука 2.0». До этого — в разное время — украинские власти запретили «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия 24», TVCI, «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Звезда», РЕН ТВ, РБК ТВ, LifeNews, Russia Today, «История», «Русский иллюзион», «Дом кино» и «Оружие». В марте того же года под запрет попали еще 14 российских каналов: «Радость моя», «Музыка Первого», Оcean-TV, HD Life, «ТДК (Телевизионный дамский клуб)», 24 Doc, «Детский», STV, «Индия ТВ», «Здоровое телевидение», «Ля-минор ТВ», «Еврокино», Drive, «Мать и дитя».