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ФАС предписала Apple изменить правила допуска приложений в App Store

В случае невыполнения в установленный срок требования ФАС, компания может быть оштрафована на сумму до 500 тыс. руб.
Apple AAPL Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Компания Apple должна исключить из своих правил допуска в магазин приложений App Store норму, позволяющую в любом случае отказать стороннему разработчику. Соответствующее предписание вынесла 28 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве пояснили, что проведенная после получения жалобы «Лаборатории Касперского» проверка показала, что Apple злоупотребляет «своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS».

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Фото: Mark Lennihan / AP

В связи с этим Apple также предписано не допускать для разработанных самой компанией приложений преимущественного положения по сравнению с аналогичными по функционалу приложениями других разработчиков.

«Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения», — говорится в сообщении ведомства.

В случае невыполнения в установленный срок требования ФАС, Apple может оштрафована на сумму до 500 тыс. руб. (ст. 19.5 КоАП).

ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
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Фото: Scott Barbour / Getty Images

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О завершении разбирательства по жалобе «Лаборатории Касперского» и признании Apple виновной в том, что она "ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля" ФАС сообщила 10 августа.

В компании тогда заявили, что намерены обжаловать решение ведомства. Согласно закону, это может быть сделано в течение трех месяцев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Apple, ФАС, iOS
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ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
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