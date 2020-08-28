ФАС предписала Apple изменить правила допуска приложений в App Store

В случае невыполнения в установленный срок требования ФАС, компания может быть оштрафована на сумму до 500 тыс. руб.

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Компания Apple должна исключить из своих правил допуска в магазин приложений App Store норму, позволяющую в любом случае отказать стороннему разработчику. Соответствующее предписание вынесла 28 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В ведомстве пояснили, что проведенная после получения жалобы «Лаборатории Касперского» проверка показала, что Apple злоупотребляет «своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS».

В связи с этим Apple также предписано не допускать для разработанных самой компанией приложений преимущественного положения по сравнению с аналогичными по функционалу приложениями других разработчиков.

«Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения», — говорится в сообщении ведомства.