Apple заявила о равных правах для разработчиков на фоне расследования ФАС

Apple прокомментировала расследование Федеральной антимонопольной службы в отношении компании в связи с ее действиями на рынке распространения приложений для iOS.

«Мы уверены, что их (ФАС) расследование подтвердит, что все разработчики имеют равные возможности добиться успеха в App Store. Мы относимся ко всем разработчикам одинаково и вкладываем большие средства в создание безопасного и надежного пространства, где пользователи могут находить и скачивать разнообразные приложения», — говорится в сообщении Apple, поступившем в РБК.

Поводом для возбуждения дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции стало заявление «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), из-за чего «очередная версия KSK лишилась существенной части функционала». При этом Apple представила на iOS12 собственное приложение Screen Time, возможности которого совпадают с приложениями для родительского контроля. Apple потребовала удалить из приложения KSK две функции, которые не соответствовали правилам размещения в AppStore. «Лаборатория» обвинила компанию в дискриминации разработчиков.



«Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие, но они до сих пор не представили никаких обновлений», — заявили в Apple.