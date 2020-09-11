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Война санкций ,  
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Власти США раскрыли суть обвинений к попавшему под санкции россиянину

По версии Вашингтона, россиянин участвовал в сговоре с целью украсть личные данные американцев и использовать их для открытия мошеннических счетов, а также был участником проекта по вмешательству в выборы
Фото: Andrew Harnik / AP
Фото: Andrew Harnik / AP

В США россиянина Артема Лифшица обвинили в причастности к сговору с целью электронного мошенничества, сообщается на сайте Минюста страны.

«Лифшиц вступил в сговор, целью которого было украсть личные данных американцев и использовать их для открытия мошеннических банковских и криптовалютных счетов», — привело министерство слова помощника генпрокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

По версии властей США, Лифшиц участвовал в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента США и внутреннюю политику страны. «Цель проекта «Лахта» в Соединенных Штатах состояла в том, чтобы подорвать демократический процесс и вызвать недоверие к кандидатам на политические посты и к политической системе в целом», — говорится в сообщении Минюста.

Этот проект, полагают власти США, осуществляло в том числе петербургское Агентство интернет-исследований (IRA), известное как «фабрика троллей». За большую часть операций был ответственен отдел переводчиков, в котором Лифшиц примерно с января 2017 года работал менеджером, указал Минюст.

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«Лифшиц участвовал в этом сговоре с целью продвижения враждебных целей проекта «Лахта», а также ради личного обогащения», — заявил Демерс.

Власти США 10 сентября ввели санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, Лифшица и еще двух россиян. Их считают причастными к попыткам повлиять на выборы в США, в том числе на будущие выборы президента, которые пройдут в ноябре. Россия пытается «посеять раздор между политическими партиями» в США и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей, считают в Минфине США.

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Деркача американские власти назвали «российским агентом», который многие годы поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. В мае депутат опубликовал записи разговоров, на которых участники с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США, кандидата в президенты Джо Байдена и бывшего главы Госдепартамента США Джона Керри, обсуждают внутренние вопросы Украины и выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд. 

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В санкционный список, который предусматривает блокировку активов в США и запрет для американских граждан и компаний проводить с ними операции, помимо Лифшица вошли Антон Андреев и Дарья Асланова (Тимошенкова). Их Минфин США также назвал сотрудниками Агентством интернет-исследований. По данным ведомства, эти россияне поддерживали криптовалютные счета агентства, которое находится под санкциями с марта 2018 года, и «действовали или намеревались действовать в интересах или от имени» организации.

Автор: Виктория Полякова
Теги: санкции, Минюст США
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