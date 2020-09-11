Власти США раскрыли суть обвинений к попавшему под санкции россиянину

По версии Вашингтона, россиянин участвовал в сговоре с целью украсть личные данные американцев и использовать их для открытия мошеннических счетов, а также был участником проекта по вмешательству в выборы

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В США россиянина Артема Лифшица обвинили в причастности к сговору с целью электронного мошенничества, сообщается на сайте Минюста страны.

«Лифшиц вступил в сговор, целью которого было украсть личные данных американцев и использовать их для открытия мошеннических банковских и криптовалютных счетов», — привело министерство слова помощника генпрокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

По версии властей США, Лифшиц участвовал в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента США и внутреннюю политику страны. «Цель проекта «Лахта» в Соединенных Штатах состояла в том, чтобы подорвать демократический процесс и вызвать недоверие к кандидатам на политические посты и к политической системе в целом», — говорится в сообщении Минюста.

Этот проект, полагают власти США, осуществляло в том числе петербургское Агентство интернет-исследований (IRA), известное как «фабрика троллей». За большую часть операций был ответственен отдел переводчиков, в котором Лифшиц примерно с января 2017 года работал менеджером, указал Минюст.