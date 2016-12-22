Пригожин заявил о возможной фабрикации в США данных о «фабрике троллей»

Для полного анализа собранной командой спецпрокурора Мюллера информации человеку потребовалось бы более 50 тыс. лет, утверждает бизнесмен Евгений Пригожин, назвав обвинения «смешными, комедийными и абсолютно предвзятыми»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал решение суда США об ограничении доступа его компании ​«Конкорд менеджмент и консалтинг» к материалам дела о возможном вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«Российская сторона не может получить никаких документов от стороны обвинения. Вероятнее всего, либо этих документов и вовсе нет, либо они грубо сфабрикованы. Говоря простым языком, вас обвиняют в убийстве, но не говорят, кого вы убили», — заявил Пригожин РБК.

Решение об ограничении доступа к материалам дела было принято по ходатайству спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о «российском вмешательстве». Как пояснял Мюллер, это связано с тем, что некоторые физические и юридические лица, упоминаемые в материалах дела, по данным следователей, продолжают пытаться оказать влияние на политические процессы в США. Таким образом, заключил прокурор, доступ защиты «Конкорд менеджмент и консалтинг» к материалам дела может нанести ущерб интересам следствия.

26 июня «Конкорд менеджмент и консалтинг» распространила заявление о том, что договорилась со стороной обвинения по большинству пунктов о предоставлении материалов дела. При этом Мюллер попросил суд запретить адвокату «раскрывать или обсуждать с проходящими по данному уголовному делу соответчиками», в частности с Пригожиным, информацию с грифом «конфиденциально», который стоит более чем на 10 тыс. страницах материалов дела.

Роберт Мюллер категорически отказывается передавать какие-либо доказательства по делу «Соединенные Штаты Америки против ООО «Агентство интернет-исследований» и других», говорит Пригожин. Спецпрокурор настаивает, что эти документы, объемом 2 Тб (то есть около 10 млн страниц, большинство из которых являются публичными сведениями, в том числе скриншотами страниц социальных сетей) запрещено передавать или сообщать объем и содержание кому-либо, кроме адвокатов. «Следует отметить, что для полного анализа собранной информации Мюллеру одному человеку потребовалось бы более 50 тысяч лет», — утверждает Пригожин.

Обвинения спецпрокурора США владелец «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» называет «смешными, комедийными и абсолютно предвзятыми».

В начале февраля 2017 года Минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян, включая Пригожина. Комиссия под руководством специального прокурора Роберта Мюллера полагает, что они имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в политическую жизнь США во время выборов президента в 2016 году. В списке также упомянуты девять компаний, в том числе Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.





​Пригожин ранее заявлял, что ни компания «Конкорд», ни другие его структуры​ «не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Он отказывался оценить работу «фабрики троллей» в американском сегменте интернета, так как «не связан с данной структурой».

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF в начале июня заявил, что обвинения в адрес бизнесмена Евгения Пригожина во влиянии на выборы в США показывают, «насколько низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере» Запада. «Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие‑то хакерские возможности, имея какую‑то частную фирму в этой сфере — я даже не знаю, чем он занимается, — с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой‑то европейской стране?» — сказал Путин, отвечая на вопрос австрийского журналиста.