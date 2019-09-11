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EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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МИД пообещал ответ на санкции США против сотрудников СК
В ответ на въезд в Соединенные Штаты двум силовикам, которых обвинили в пытках членов «Свидетелей Иеговы», Москва расширит собственные ограничительные списки, заявили в МИДе

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом», — заявил дипломат.

Рябков добавил, что после того, как Вашингтон «откажется от порочной практики расширения подобных списков», Москва будет действовать на основе принципов взаимности.

10 сентября Госдепартамент США объявил, что под американские санкции попали руководитель следственного отдела по Сургуту Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач. Ведомство считает, что они причастны к пыткам членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской). Силовикам, а также их ближайшим родственникам запретили въезд в Штаты.

Политика
США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Материал дополняется

Теги: Сергей Рябков, МИД России, санкции
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