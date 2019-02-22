СК начал проверку сообщений о пытках в Сургуте членов «Свидетелей Иеговы»

Следователи начали проверку после публикаций о пытках задержанных последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по ХМАО — Югре.

«Обращения от «Свидетелей Иеговы» к нам не поступали, но мы решили организовать свою проверку», — сказали в пресс-службе.

Также проверку начала омбудсмен Югры Наталья Стребкова. В аппарате уполномоченного по правам человека сообщили, что к ней поступили обращения от родственников последователей «Свидетелей Иеговы».

Ранее в региональном следственном управлении заявили агентству, что информация о пытках «Свидетелей Иеговы» не соответствует действительности. «Никто их не пытал, никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось», — сказал старший помощник руководителя следственного управления Олег Меньших. Последователи религиозной организации заявили на своем сайте, что их доставили в здание следственного управления, связали руки, избили и пытали электрошокером.

15 февраля СК возбудил уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозной организации и участие в ней) по факту организации в Сургуте деятельности «Свидетелей Иеговы». Следователи провели обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, изъяли экстремистскую литературу и задержали нескольких ее наиболее активных членов. Ранее в том же месяце дело было возбуждено в отношении последователей организации из города Урая.



Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией в апреле 2017 года.