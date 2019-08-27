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Доллар/Рубль ₽67 (+0,74%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,42%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Еще один сенатор США заявил об отказе во въезде в Россию
Крис Мерфи назвал себя жестким критиком Кремля, но отметил, что выступает за поддержание диалога. Накануне об отказе во въезде в Россию заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон
Крис Мерфи (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию. Об этом сообщается на сайте Мерфи.

«Хотя я был жестким критиком Кремля, я считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности», — заявил он. Сенатор, в частности, выступал как соавтор резолюции верхней палаты конгресса, осуждающей действия России в инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года, поскольку те, по его словам, нарушают принципы международного права.

Теперь Мерфи написал, что «российское правительство еще больше изолирует свою страну», отказав ему во въезде.

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Американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Сенатор назвал произошедшее «потенциально опасным моментом для хрупких отношений». «Жаль, что Россия не заинтересована в диалоге», — заключил он. С какой целью он хотел приехать в страну, Мерфи не пояснил.

РБК направил запрос в МИД России.

Накануне об отказе в российской визе сообщил республиканец Рон Джонсон. По словам сенатора, в Россию он должен был приехать в составе двухпартийной делегации и встретиться с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданских организаций.

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Заявивший об отказе в российской визе сенатор США оказался в стоп-листе

В российском МИДе в ответ заявили, что сенатор, как официальный представитель американской власти, находится в стоп-листе, о чем знал давно и за визой не обращался. В ведомстве отметили, что Джонсон представил все, как будто ему отказано после обращения, и назвали это «манипуляцией информацией».

Сенатор не сообщал о своих планах приехать и не подавал на визу, отмечали также в российском посольстве. Дипломаты назвали беспочвенными обвинениями слова Джонсона, заявившего, что российские власти «продолжают играть в дипломатические игры».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: сенатор, виза, Конгресс США, «стоп-лист»
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