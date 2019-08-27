Еще один сенатор США заявил об отказе во въезде в Россию

Еще один сенатор США заявил об отказе во въезде в Россию

Крис Мерфи назвал себя жестким критиком Кремля, но отметил, что выступает за поддержание диалога. Накануне об отказе во въезде в Россию заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон

Крис Мерфи (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию. Об этом сообщается на сайте Мерфи.

«Хотя я был жестким критиком Кремля, я считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности», — заявил он. Сенатор, в частности, выступал как соавтор резолюции верхней палаты конгресса, осуждающей действия России в инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года, поскольку те, по его словам, нарушают принципы международного права.

Теперь Мерфи написал, что «российское правительство еще больше изолирует свою страну», отказав ему во въезде.

Сенатор назвал произошедшее «потенциально опасным моментом для хрупких отношений». «Жаль, что Россия не заинтересована в диалоге», — заключил он. С какой целью он хотел приехать в страну, Мерфи не пояснил.