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Евро/Доллар $1,07 (-3,13%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
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США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Их обвинили в нарушении прав человека. Ограничительные меры связаны с делом «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставеленных сотрудников Следственного комитета в Сургуте Владимира Ермолаева и Степана Ткача в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Материал дополняется

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