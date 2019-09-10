Политика , 10 сен, 18:07
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США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Их обвинили в нарушении прав человека. Ограничительные меры связаны с делом «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставеленных сотрудников Следственного комитета в Сургуте Владимира Ермолаева и Степана Ткача в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.
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