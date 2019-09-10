США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Их обвинили в нарушении прав человека. Ограничительные меры связаны с делом «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставеленных сотрудников Следственного комитета в Сургуте Владимира Ермолаева и Степана Ткача в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Материал дополняется