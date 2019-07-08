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Врио мурманского губернатора выдвинет в сенаторы экс-омбудсмена МИДа
Замглавы управления в Кремле Константин Долгов войдет в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Мурманской области Андрея Чибиса. Если последний победит на сентябрьских выборах, бывший омбудсмен МИДа станет членом Совфеда
Константин Долгов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Заместитель начальника Управления президента по общественным проектам (УОП) Константин Долгов будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил второй собеседник, близкий к Кремлю. В случае победы на выборах Чибис намерен делегировать в верхнюю палату Федерального собрания именно Долгова, сказали оба источника РБК.

Источник, близкий к правительству региона, подтвердил информацию о включении Долгова в тройку сенаторов от врио губернатора Мурманской области.

«Решение обусловлено стратегическими задачами, которые стоят перед Мурманской областью — в первую очередь, усиление позиций России в Арктике и укрепление международного сотрудничества в Баренц-регионе», — пояснил он. Вторая задача, которая предстоит заниматься сенатору, — усиление влияния региона на федеральном уровне, добавил собеседник РБК. «Новой команде важно, чтоб ее позиции учитывались по таким важнейшим вопросам, как рыбная отрасль, энергетика, добывающая промышленность», — сказал он.

Сейчас Мурманскую область в Совфеде представляет член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 73-летний Игорь Чернышенко.

РБК направил запрос в пресс-службу врио губернатора Мурманской области.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы должен предложить тройку кандидатов в сенаторы. Этот же закон требует соблюдения «ценза оседлости» для сенаторов — кандидат должен прожить в регионе пять лет, предшествовавших выдвижению, или 20 лет в совокупности. Однако для нескольких категорий лиц предусмотрены исключения. В частности, соблюдение «ценза оседлости» не требуется для тех, кто проходит или проходил дипломатическую службу и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Долгову 50 лет. До перехода в Кремль он был уполномоченным МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, а до того, как занять эту должность, долгое время работал как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом. Был заместителем постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Замначальника УОП он стал в 2017 году. Управление возглавляет Сергей Новиков. Долгов в УОП курирует взаимодействие с президентским Советом по правам человека.

В прошлом году Константин Долгов входил в тройку кандидатов в сенаторы от главы Хакасии Виктора Зимина, но тот ушел в отставку перед вторым туром выборов.

Андрей Чибис возглавил Мурманскую область 21 марта 2019 года, сменив Марину Ковтун. В мае ФОМ и ВЦИОМ обнародовали рейтинги врио глав регионов и губернаторов, которые идут на очередные сроки. Согласно этим данным, за Чибиса готовы были проголосовать 70,5% жителей области (от числа тех, кто пойдет на выборы). Прогнозная явка составляла 38,6%.

По электоральному рейтингу среди глав регионов, идущих на выборы в этом году, Чибис занимал четвертое место после Александра Осипова (Забайкальский край), Радия Хабирова (Башкирия) и Бату Хасикова (Калмыкия).

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова
Теги: Мурманская область, Андрей Чибис, сенатор, Совет Федерации, Константин Долгов
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