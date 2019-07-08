Врио мурманского губернатора выдвинет в сенаторы экс-омбудсмена МИДа

Замглавы управления в Кремле Константин Долгов войдет в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Мурманской области Андрея Чибиса. Если последний победит на сентябрьских выборах, бывший омбудсмен МИДа станет членом Совфеда

Константин Долгов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Заместитель начальника Управления президента по общественным проектам (УОП) Константин Долгов будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил второй собеседник, близкий к Кремлю. В случае победы на выборах Чибис намерен делегировать в верхнюю палату Федерального собрания именно Долгова, сказали оба источника РБК.

Источник, близкий к правительству региона, подтвердил информацию о включении Долгова в тройку сенаторов от врио губернатора Мурманской области.

«Решение обусловлено стратегическими задачами, которые стоят перед Мурманской областью — в первую очередь, усиление позиций России в Арктике и укрепление международного сотрудничества в Баренц-регионе», — пояснил он. Вторая задача, которая предстоит заниматься сенатору, — усиление влияния региона на федеральном уровне, добавил собеседник РБК. «Новой команде важно, чтоб ее позиции учитывались по таким важнейшим вопросам, как рыбная отрасль, энергетика, добывающая промышленность», — сказал он.

Сейчас Мурманскую область в Совфеде представляет член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 73-летний Игорь Чернышенко.

РБК направил запрос в пресс-службу врио губернатора Мурманской области.