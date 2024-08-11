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Военная операция на Украине ,  
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МЧС назвало число эвакуированных за сутки из Курской области

МЧС: за сутки из Курской области эвакуировались 8 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

Более 8 тыс. человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

В ведомстве добавили, что более шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР). С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства.

Кроме того, в регион непрерывно поступают грузы гуманитарной помощи, 11 августа планируется прибытие еще пяти колонн с палатками, постельными принадлежностями и другим оборудованием для работы ПВР.

Накануне в МЧС сообщили, что в ПВР разместили свыше 4,4 тыс. человек. Всего из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.

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Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. По данным заместителя директора департамента информационной политики МЧС России Артема Шарова, пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

С 6 августа в регионе идут бои с ВСУ, там объявили режимы ЧС федерального характера и КТО.

Президент России Владимир Путин поручил выделить покинувшим дома единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Он призвал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова «доходить до каждой семьи» при оказании помощи.

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