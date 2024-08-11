Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Россия перебрасывает часть подразделений аэроразведки и ударных беспилотников в Курскую область из Запорожской, сообщил в телеграм-канале губернатор последней Евгений Балицкий.
«Подразделения аэроразведки и ударных БПЛА из Запорожской области направлены на помощь в Курскую область. Техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону», — написал он.
По словам Балицкого, глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области также направился в Курскую область вместе с одним из подразделений.
Запорожская область готова принять семьи с детьми, вынужденно покинувшими Курскую область, на турбазах у побережья Азовского моря, добавил глава региона.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек с приграничых территорий. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинских сил «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он отчитывался об остановке продвижения противника.
Днем 11 августа российское Минобороны сообщило о пресечении попыток украинских сил прорваться у сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь, расположенных в Кореневском районе к западу от Суджанского.
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