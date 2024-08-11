 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую

Балицкий заявил об отправке части подразделений из Запорожской в Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
В Курскую область на помощь из Запорожской направили подразделения аэроразведки и ударных беспилотников. Бои в регионе идут с 6 августа

Россия перебрасывает часть подразделений аэроразведки и ударных беспилотников в Курскую область из Запорожской, сообщил в телеграм-канале губернатор последней Евгений Балицкий.

«Подразделения аэроразведки и ударных БПЛА из Запорожской области направлены на помощь в Курскую область. Техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону», — написал он.

По словам Балицкого, глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области также направился в Курскую область вместе с одним из подразделений.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Запорожская область готова принять семьи с детьми, вынужденно покинувшими Курскую область, на турбазах у побережья Азовского моря, добавил глава региона.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек с приграничых территорий. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинских сил «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он отчитывался об остановке продвижения противника.

Днем 11 августа российское Минобороны сообщило о пресечении попыток украинских сил прорваться у сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь, расположенных в Кореневском районе к западу от Суджанского.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Запорожская область Военная операция на Украине Курская область беспилотники разведка Евгений Балицкий
Материалы по теме
Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Глава Якутии поздравил выступавшую на Олимпиаде за Киргизию бегуньюСпорт, 17:01
Волонтеры Олимпиады продают свою одежду по завышенным ценамСпорт, 16:57
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в КурскуюПолитика, 16:56
Создатель «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами из СШАПолитика, 16:37
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУПолитика, 16:34
Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракетыПолитика, 16:23
Экс-россиянка взяла золото со сборной Италии. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 16:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Около 127 тыс. жителей Бурятии остались без света из-за аварииОбщество, 16:04
Экс-премьер Бангладеш обвинила США в причастности к своей отставкеПолитика, 16:00
Бывшая российская волейболистка победила на Олимпиаде со сборной ИталииСпорт, 15:55
Трампа обвинили в незаконном использовании саундтрека к «Титанику»Политика, 15:51
Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской областиПолитика, 15:43
Сменивший гражданство борец школы Садулаева стал олимпийским чемпиономСпорт, 15:30