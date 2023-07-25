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США поставят Украине боеприпасы и БТР Stryker на $400 млн

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине с боеприпасами и БТР на $400 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
БТР Stryker
БТР Stryker (Фото: Michael Ciaglo / Getty Images)

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, в который в числе прочего войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, а также для РСЗО HIMАRS, говорится в заявлении Пентагона.

Также в новый пакет войдут:

  • зенитные комплексы «Стингер»;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 БТР Stryker;
  • ракеты для ПТРК TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные комплексы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • приборы ночного видения, тепловизоры, запасные части, учебные боеприпасы и другое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», — подчеркнули в Пентагоне.

Неделей ранее Пентагон объявил о пакете помощи Украине на $1,3 млрд. В него вошли четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и другие средства.

Всего с начала конфликта США выделили Украине военную помощь на $43 млрд, следует из данных Пентагона.

Россия критикует поставки западными странами оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия лишь скажутся на продолжительности конфликта, затянув его.

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США поставят Украине боеприпасы и БТР Stryker на $400 млн
США поставят Украине боеприпасы и БТР Stryker на $400 млн

 

Теги
БТР боеприпасы США военная помощь Военная операция на Украине
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