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Военная операция на Украине ,  
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Байден запросил у конгресса $200 млн на противостояние России в Африке

Президент США Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине
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Военная операция на Украине
Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на поддержку Украины и других стран, которые затронул конфликт, в том числе $13,1 млрд на военную помощь, а также $200 млн на противостояние ЧВК «Вагнер» в Африке

Президент США Джо Байден обратился в конгресс с просьбой выделить $24 млрд на помощь Украине и другим странам, пострадавшим в результате развернувшегося там конфликта, передает Reuters. Отмечается, что это первый подобный запрос с тех пор, как республиканцы стали контролировать конгресс.

Просьба Байдена включает:

  • $13,1 млрд на нужды Пентагона, в том числе $9,5 млрд на военную помощь Киеву, $3,6 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки и пополнение запасов оружия, уже отправленного Украине;
  • $8,5 млрд на экономическую, гуманитарную и иную помощь Украине и другим странам, которые затронул конфликт. В эту сумму входит запрос на $1 млрд на «укрепление стратегического партнерства в развивающихся странах» и $200 млн на усиление противостояния африканских стран ЧВК «Вагнер»;
  • $3,3 млрд на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк и предоставления «надежной альтернативы» китайским «принудительным и неустойчивым кредитным и инфраструктурным проектам», как написала директор по бюджету администрации Байдена Шаланда Янг в письме конгрессу.

Запрос на дополнительные ассигнования также включает $12 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, $4 млрд на охрану границ и $60 млн на оплату труда пожарных в дикой местности. Общая сумма запроса составляет $40 млрд.

О том, что Байден планирует запросить у конгресса дополнительная средства на поддержку Украины, писала ранее Politico. Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США осталось $6 млрд для помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению). Средства обнаружили в результате переоценки, которую произвели ранее в этом году, говорила она.

Кроме линии PDA, Вашингтон поддерживает Киев по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины). Относительно того, сколько денег еще доступно в ее рамках, Сингх сказала, что эти данные нужно «проверить».

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По последним данным Пентагона, с начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце июля.

The Washington Post со ссылкой на официальные данные писала, что в общей сложности после 24 февраля 2022 года США направили Украине $66,2 млрд в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается, как фактически война между Россией и коллективным Западом», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Несмотря на это, Россия добьется поставленных целей в ходе спецоперации, подчеркивал он.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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