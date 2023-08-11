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Северный флот начал учения в Арктике

Северный флот начал учения в Арктической морской зоне
Северный флот отработает возможные районы и условия применения сил в Арктической зоне, в том числе проведет операции по изоляции районов, блокированию и уничтожению диверсионных отрядов. В маневрах участвуют более 8 тыс. военных

Российский Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению войсками под руководством командующего адмирала Александра Моисеева, в ходе которой будет отрабатываться возможные районы и условия применения сил в Арктической морской зоне, сообщает Минобороны.

Военные в этой зоне проведут специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, во время маневров служащие флота опробуют разные варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути, также будет проверяться слаженность действий подразделений.

«В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развертывания Арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов», — говорится в сообщении.

В учениях участвуют более восьми тысяч служащих, двадцать боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов, а также до пятидесяти единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

В начале июня опрошенные The New York Times аналитики говорили об опасениях НАТО в отношении действий российского Северного флота в Арктике. «Опасение заключается в том, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией — шаг, известный в НАТО как «красный правый хук», чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать Восточному побережью США крылатыми ракетами», — отмечала газета.

В конгрессе США в прошлом году заявляли, что Арктика может стать новым центром конфликта с Россией. По словам сенатора Ангуса Кинга, в связи с глобальным потеплением в регионе могут открыться новые маршруты, и Россия может использовать их для приближения к США, в то время как Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что Москва и Пекин уже активизировали свои действия в Арктике, и призвал усилить присутствие альянса в регионе.

В Кремле планы НАТО восприняли негативно. «Арктика — это зона нашей экономической и хозяйственной деятельности, зона по обеспечению безопасности России, сфера наших жизненных интересов. <...> Эти заявления мы считаем намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В морской доктрине России Арктика названа одним из главных региональных направлений. Оно особо важно тем, что обеспечивает свободный выход российского флота в Атлантику и Тихий океан, а также важно «богатствами исключительной экономической зоны и континентального шельфа России, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития и безопасности» страны и решающей ролью этого маршрута «для обороны страны с морских и океанских направлений», говорится в документе.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северный флот Минобороны учения Артика арктическая зона Северный морской путь
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