Российские «стратеги» Ту-160 провели 8-часовой полет в северных широтах

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Над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном провели плановый полет российские стратегические ракетоносцы Ту-160, сообщает Минобороны.

Полет продолжался восемь часов, «стратегов» сопровождали истребители Су-35С.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заверил, что полет проходил в соответствии с международными нормами.

26 апреля Минобороны сообщило, что два Ту-160 ВКС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов.

«В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе», — уточнили тогда в ведомстве. В сопровождении ракетоносцев были самолеты МиГ-31 Военно-воздушных сил и ПВО Северного флота.



В середине февраля два Ту-160 также провели тринадцатичасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.



В военном ведомстве напомнили, что такие полеты регулярно совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

