Губернатор сообщил о 25 «прилетах» во время обстрелов Курской области

В приграничных поселках в Курской области сегодня было более 25 «прилетов» во время обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет. По словам губернатора, местных жителей об обстреле своевременно предупредила система экстренного оповещения.

«Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины. Также в поселке повреждены две линии электроснабжения, ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии», — рассказал он.

Курские власти регулярно сообщают об обстрелах разных районов области с момента начала спецоперации на Украине. Под обстрелы попадали пограничный пункт «Крупец», мост и местные предприятия поселка Теткино, приграничное село Дроновка и другие населенные пункты.

Попово-Лежачи вплотную примыкает к селу Теткино. Расстояние по прямой от него до украинской границы составляет 2–3 км.

Под обстрелы со стороны Украины также регулярно попадают населенные пункты в Брянской и Белгородской областях. В приграничных районах последней было принято решение закрыть школы и детские сады.