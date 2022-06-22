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Военная операция на Украине ,  
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ЕС указал на риск «катастрофического голода» и миграции из-за операции

В Евросоюзе обеспокоены в том числе ситуацией в североафриканских странах, которые сталкиваются с нехваткой продовольствия и высокими ценами. Существуют риски серьезного экономического и социального кризисов, отметили в ЕС *
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

ЕС подготовил доклад о социальных, политических и экономических последствиях российской операции на Украине для третьих стран, пишет газета El Pais со ссылкой на документ.

Евросоюз предупреждает о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки, который может привести к «новым волнам социальных протестов», а также как к внутренней миграции, так и миграции в соседние регионы и ЕС». В нем говорится, что основной «миграционный» удар на себя примут Испания и Италия.

В документе говорится, что страны Северной Африки страдают от нехватки зерна и других сельскохозяйственных товаров, роста цен на продукты и сокращения субсидий. ЕС уже начал оказывать срочную поддержку ряду африканских и ближневосточных стран, выделив более €225 млн Египту, Ливану, Ливии, Сирии, Тунису, Марокко и Палестине.

Однако риск экономического и социального кризиса там все еще велик, сказано в докладе.

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По мнению авторов доклада, последствия «нового геополитического сценария, характеризующегося высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества», уже ощущаются. Эта тенденция охватывает большое число регионов, включая территорию от Балкан до Латинской Америки, Среднюю Азию, Ближний Восток, страны Магриба.

Спусковым крючком текущего кризиса стали военные действия на Украине, в том числе проблемы с вывозом украинской сельхозпродукции и рост цен на энергоносители, говорится в докладе.

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Отчет подготовила Европейская комиссия совместно с Европейской службой внешних связей. Его разослали всем 27 государствам — членам союза. В документе также содержатся способы реагирования на последствия украинского кризиса, которые затронули многие страны, начиная от Молдавии, Армении и Азербайджана, и заканчивая Бангладеш, Монголией, Мексикой и Аргентиной.

ФАО предупредила о 218 млн голодающих людей из-за конфликта на Украине
Экономика
Фото:SOPA Images / ZUMA / ТАСС

В конце мая вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина сообщал, что из-за военных действий на Украине число голодающих людей в мире вырастет на 18 млн и достигнет 218 млн.

Западные страны обвиняют в нехватке продовольствия Россию, утверждая, что она заблокировала порты, в которых скопилось зерно, и препятствует его вывозу. Москва отвергает обвинения. Президент Владимир Путин утверждал, что риск голода в беднейших странах спровоцировали западные страны, из-за действий которых возникла нехватка удобрений, что, в свою очередь, привело к снижению урожайности. «Цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации США и евробюрократии», — говорил он.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЕС Евросоюз голод мигранты Северная Африка Украина операция России на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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