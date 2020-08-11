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У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания

Белорусские СМИ сообщают о как минимум двух задержанных. Люди пришли к заводу, чтобы поддержать объявивших забастовку сотрудников. Ранее рабочие потребовали от властей прекратить насилие и отпустить задержанных
Задержания у завода имени Козлова в Минске
Задержания у завода имени Козлова в Минске (Фото: Tut.by / Telegram)

Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сотрудники которого ранее заявили о забастовке. Об этом РБК сообщил работник предприятия.

«ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», — рассказал собеседник.

О задержаниях также сообщает портал Tut.by в Telegram. По данным издания, сотрудники завода потребовали от руководства, чтобы оно обратилось в администрацию президента Александра Лукашенко с требованием восстановить интернет и прекратить «необоснованно жесткие задержания».

Рабочие завода в Минске прекратили работу и выдвинули требования к власти
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Фото: предоставлено РБК

По данным телеканала NEXTA, собравшихся поддержать сотрудников завода людей разогнал ОМОН. Два человека задержаны. Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что люди пытались спустить колеса в милицейской машине и начали бить по ней, чтобы не допустить задержаний.

NEXTA также сообщает, что к забастовке присоединился Минский тракторный завод в количестве 70 работников из нескольких управлений. Говорится, что во время обеденного перерыва к протестующим вышел замдиректора по идеологической работе и «начал пугать».

Ранее 11 августа рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова прекратили работу в связи с событиями последних двух дней в Белоруссии. Они предъявили администрации предприятия требования немедленно прекратить насилие в отношении мирных граждан, прекратить провокации, освободить задержанных и включить интернет.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

10 августа забастовку устроили сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области. До этого они предупреждали о намерении начать забастовку, если президентские выборы в стране пройдут нечестно.

В Минске и других городах Белоруссии вторые сутки идут протесты после выборов главы государства. По подсчетам ЦИК, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, его основной противник Светлана Тихановская — 10,09%.

В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Общество
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Тихановская не признала итоги голосования и потребовала передать ей мирно власть. Позже она покинула Белоруссию и уехала в Литву из-за опасения за задержанных сотрудников своего штаба.

В МВД сообщали, что за последние сутки задержали более 2 тыс. протестующих. Для их разгона применялись спецсредства. Милиция признала, что один человек погиб.

Авторы: Михаил Котляр, Майя Бобенко
Теги: Минск, завод, задержания
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