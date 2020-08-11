У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания

Белорусские СМИ сообщают о как минимум двух задержанных. Люди пришли к заводу, чтобы поддержать объявивших забастовку сотрудников. Ранее рабочие потребовали от властей прекратить насилие и отпустить задержанных

Задержания у завода имени Козлова в Минске (Фото: Tut.by / Telegram)

Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали задержания людей около Минского электротехнического завода имени Козлова, сотрудники которого ранее заявили о забастовке. Об этом РБК сообщил работник предприятия.

«ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», — рассказал собеседник.

О задержаниях также сообщает портал Tut.by в Telegram. По данным издания, сотрудники завода потребовали от руководства, чтобы оно обратилось в администрацию президента Александра Лукашенко с требованием восстановить интернет и прекратить «необоснованно жесткие задержания».

По данным телеканала NEXTA, собравшихся поддержать сотрудников завода людей разогнал ОМОН. Два человека задержаны. Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщил, что люди пытались спустить колеса в милицейской машине и начали бить по ней, чтобы не допустить задержаний.