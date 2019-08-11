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В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве
Бывший партнер партии Себастьяна Курца — Австрийская партия свободы — хочет восстановить коалицию в кабинете министров. Союз распался после скандала из-за видео, на котором лидер АПС вел переговоры с «россиянкой»
Глава Австрийской партии свободы ​Норберт Хофер (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП) Себастьяна Курца, сообщает агентство APA.

Глава АПС Норберт Хофер заявил агентству: «Либо мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, либо мы оппозиционная партия». «Моя цель — продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии», — добавил он.

Коалиционное правительство в Австрии, сформированное в 2017 году, распалось в мае. АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На записи, снятой на Ибице перед парламентскими выборами 2017 года, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус ведут переговоры с якобы россиянкой, племянницей олигарха, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен предоставления ее семье доступа к госконтрактам.

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В Австрии после отставки главы МВД развалилось коалиционное правительство


Немецкая газета Suddeutsche Zeitung описала неизвестную как «элегантную, стройную даму», «представленную им как Алена Макарова, предположительно племянница Игоря Макарова, олигарха российского происхождения, близкого к Путину». После этого президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров заявил Forbes, что он единственный ребенок в семье и у него не может быть племянницы.

После того как видео попало в СМИ, Курц выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы, а Штрахе подал в отставку с обеих должностей. Тогда он заявлял, что не хочет, чтобы скандал повлиял на судьбу коалиции. Штрахе решил, что он стал жертвой конкурентов, и пообещал решить вопрос в суде. Досрочные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии назначены на 29 сентября.

Теги: Австрия, Норберт Хофер, коалиция
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