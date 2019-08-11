В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

Бывший партнер партии Себастьяна Курца — Австрийская партия свободы — хочет восстановить коалицию в кабинете министров. Союз распался после скандала из-за видео, на котором лидер АПС вел переговоры с «россиянкой»

Глава Австрийской партии свободы ​Норберт Хофер (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП) Себастьяна Курца, сообщает агентство APA.

Глава АПС Норберт Хофер заявил агентству: «Либо мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, либо мы оппозиционная партия». «Моя цель — продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии», — добавил он.

Коалиционное правительство в Австрии, сформированное в 2017 году, распалось в мае. АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На записи, снятой на Ибице перед парламентскими выборами 2017 года, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус ведут переговоры с якобы россиянкой, племянницей олигарха, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен предоставления ее семье доступа к госконтрактам.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung описала неизвестную как «элегантную, стройную даму», «представленную им как Алена Макарова, предположительно племянница Игоря Макарова, олигарха российского происхождения, близкого к Путину». После этого президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров заявил Forbes, что он единственный ребенок в семье и у него не может быть племянницы.

После того как видео попало в СМИ, Курц выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы, а Штрахе подал в отставку с обеих должностей. Тогда он заявлял, что не хочет, чтобы скандал повлиял на судьбу коалиции. Штрахе решил, что он стал жертвой конкурентов, и пообещал решить вопрос в суде. Досрочные выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии назначены на 29 сентября.