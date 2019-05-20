В Австрии после отставки главы МВД развалилось коалиционное правительство

Коалицию составляли Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы. Последняя объявила о выходе из правительства после того, как канцлер решил уволить главу МВД

Себастьян Курц (Фото: Michael Gruber / AP)

Австрийская партия свободы (АПС) приняла решение досрочно выйти из правительства премьер-министра Себастьяна Курца после того, как он объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщило издание Kurier.

АПС образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. В правительстве партию представляют 5 министров из 14.

Австрийский премьер решил уволить главу МВД Кикла после скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнц-Кристиана Штрахе. Видео было снято на Ибице перед парламентскими выборами в 2017 году. На записи Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, которая предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого канцлер Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов, а Штрахе подал в отставку с обеих должностей.

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