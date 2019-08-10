Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

Задержания начались уже после того, как согласованная акция на проспекте Сахарова завершилась и люди двинулись группами в разные районы центра Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 146 задержанных в Москве.

Корреспонденты РБК ранее сообщали, что задержания были проведены на Чистых прудах, на Маросейке, в районе Старой площади.

Задержания начались уже после того, как акция на проспекте Сахарова завершилась. Некоторые ее участники группами стали двигаться в сторону Чистопрудного бульвара, а также по улице Маросейка к Старой площади, где расположено здание администрации президента.