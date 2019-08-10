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После акции в Москве начались задержания
Согласованная акция прошла в субботу на проспекте Сахарова в Москве. По ее окончании некоторые участники группами двинулись в разные районы в центре Москвы, где полиция начала задержания
Фото: Андрей Любимов / РБК

После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия, сообщает корреспондент РБК. По его данным, три человека были задержаны на Чистых прудах. На Маросейке в Китай-городе полиция задержала по меньшей мере 20 человек.

Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где полицией были задержаны около десяти человек, сообщает корреспондент РБК.

Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что по данным на 18:30 в Москве задержан 71 человек.

Ранее некоторые организаторы призывали продолжить акцию, устроив гуляния по бульварам в центре Москвы. Следственный комитет предупредил, что такие действия будут рассматриваться как несанкционированные мероприятия. В полиции, в свою очередь, пояснили, что согласованный митинг пройдет только на проспекте Сахарова, а акции за его пределами будут «немедленно пресекаться».

Согласованная мэрией акция на проспекте Академика Сахарова была заявлена на 10 августа, с 14:00 до 16:00 мск. Митинг проводился в поддержку кандидатов, которым отказали в допуске на выборы в Мосгордуму, заявив о нарушениях при сборе подписей. Его организаторы также выступили с требованием закрыть уголовные дела, возбужденные против тех, кто раньше принимал участие в несогласованных акциях протеста.

Заявки в мэрию на проведение протестных акций 10 и 11 августа подавали муниципальный депутат Елена Русакова, зарегистрированный кандидат на выборы Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат округа Кунцево и соратник Дмитрия Гудкова Денис Шендерович. Все организаторы говорили РБК, что готовы к сотрудничеству между собой и проведут общее мероприятие.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Акции проходили в столице с 14 июля, после того как Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов в Мосгордуму. У тех, кто получил отказ в допуске к осенним выборам, обнаружили большой процент брака в собранных волонтерами подписях.

Мероприятия 14 и 27 июля, а также шествие 3 августа не были согласованы столичными властями и сопровождались массовыми задержаниями. 27 июля и 3 августа, по данным МВД, на акциях были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, на правозащитном портале «ОВД-Инфо» приводят другие цифры — 1373 и 1001.

Авторы: Наталья Демченко, Елизавета Антонова, Мария Бондаренко
Теги: задержания, Москва, согласованное шествие
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