После акции в Москве начались задержания

Согласованная акция прошла в субботу на проспекте Сахарова в Москве. По ее окончании некоторые участники группами двинулись в разные районы в центре Москвы, где полиция начала задержания

Фото: Андрей Любимов / РБК

После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия, сообщает корреспондент РБК. По его данным, три человека были задержаны на Чистых прудах. На Маросейке в Китай-городе полиция задержала по меньшей мере 20 человек.

Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где полицией были задержаны около десяти человек, сообщает корреспондент РБК.

Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что по данным на 18:30 в Москве задержан 71 человек.

Ранее некоторые организаторы призывали продолжить акцию, устроив гуляния по бульварам в центре Москвы. Следственный комитет предупредил, что такие действия будут рассматриваться как несанкционированные мероприятия. В полиции, в свою очередь, пояснили, что согласованный митинг пройдет только на проспекте Сахарова, а акции за его пределами будут «немедленно пресекаться».

Согласованная мэрией акция на проспекте Академика Сахарова была заявлена на 10 августа, с 14:00 до 16:00 мск. Митинг проводился в поддержку кандидатов, которым отказали в допуске на выборы в Мосгордуму, заявив о нарушениях при сборе подписей. Его организаторы также выступили с требованием закрыть уголовные дела, возбужденные против тех, кто раньше принимал участие в несогласованных акциях протеста.