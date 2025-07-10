Великобритания поставит Украине 5 тыс. ракет для ПВО
Великобритания поставит Украине более 5 тыс. ракет для ПВО, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.
Ракеты будут произведены на оборонном заводе Thales в Белфасте, уточняется в сообщении. Это позволит Великобритании сохранить и создать новые рабочие места, а Украине — укрепить оборонные возможности, отметили в британском кабмине. Сделка положительно скажется на обороноспособности и самой Великобритании, полагают там.
Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины (пройдет 10–11 июля в Риме). Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд) кредита. Срок его погашения — 19 лет.
Страна также подтвердила выделение Украине помощи в размере до 283 млн фунтов стерлингов ($383,7 млн) в следующем году.
Politico и NBC 1 июля сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Информацию подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки собственных запасов.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Украине, чтобы она могла «защищать себя». Он отметил, что речь идет в первую очередь об оборонительных вооружениях, и пообещал «немедленно» отправить Украине десять ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь в поиске дополнительных поставок.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон контактирует с союзниками по НАТО, чтобы выяснить, кто мог бы передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Слова Трампа о передаче десяти ракет-перехватчиков в ВСУ раскритиковали, назвав их «глупой шуткой»: как заявил газете The Times высокопоставленный офицер ВВС Украины, этих ракет не хватит даже на один бой.
Россия осуждает поставки оружия на Украину. Они только затягивает военный конфликт, считают в Кремле.
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