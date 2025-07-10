 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Великобритания поставит Украине 5 тыс. ракет для ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Лондон передаст Украине более 5 тыс. ракет, выпущенных на заводе Thales в Белфасте. Соглашение о поставках будет подписано в ближайшие дни
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Великобритания поставит Украине более 5 тыс. ракет для ПВО, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

Ракеты будут произведены на оборонном заводе Thales в Белфасте, уточняется в сообщении. Это позволит Великобритании сохранить и создать новые рабочие места, а Украине — укрепить оборонные возможности, отметили в британском кабмине. Сделка положительно скажется на обороноспособности и самой Великобритании, полагают там.

Поставки будут осуществляться в рамках кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции по восстановлению Украины (пройдет 10–11 июля в Риме). Великобритания выделит на поставки ракет 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд) кредита. Срок его погашения — 19 лет.

Страна также подтвердила выделение Украине помощи в размере до 283 млн фунтов стерлингов ($383,7 млн) в следующем году.

Рубио заявил о контактах со странами НАТО по поставкам Patriot Украине
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Politico и NBC 1 июля сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Информацию подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки собственных запасов.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Украине, чтобы она могла «защищать себя». Он отметил, что речь идет в первую очередь об оборонительных вооружениях, и пообещал «немедленно» отправить Украине десять ракет-перехватчиков для Patriot, а также помочь в поиске дополнительных поставок.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон контактирует с союзниками по НАТО, чтобы выяснить, кто мог бы передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Слова Трампа о передаче десяти ракет-перехватчиков в ВСУ раскритиковали, назвав их «глупой шуткой»: как заявил газете The Times высокопоставленный офицер ВВС Украины, этих ракет не хватит даже на один бой.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. Они только затягивает военный конфликт, считают в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Украина ПВО поставки оружия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Рубио заявил о контактах со странами НАТО по поставкам Patriot Украине
Политика
В ВСУ назвали возможную передачу США десяти ракет Patriot «глупой шуткой»
Политика
Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Назван район Москвы с 17-кратным ростом предложения жилья за квартал Недвижимость, 18:33
ТАСС узнал, какое Кехману предъявили обвинение⁠ Политика, 18:31
Акции производителя хлопьев Kellogg's взлетели на 58% на сделке с Ferrero Инвестиции, 18:26
Соболенко проиграла американке с русскими корнями в полуфинале Уимблдона Спорт, 18:25
Великобритания поставит Украине 5 тыс. ракет для ПВО Политика, 18:21
В белгородском селе мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ Политика, 18:19
В Goldman Sachs заговорили о долларе как о рискованной валюте Инвестиции, 18:18
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Благоустройство территории «Лужников» завершится к концу 2027 года Недвижимость, 18:16
Академия Плющенко запросила грант в размере ₽22,5 млн на ледовые шоу Спорт, 18:15
Роскомнадзор отверг DDoS-атаку на НСПК как причину замедления СБП Экономика, 18:03
Убитый в Киеве полковник СБУ занимался операциями против России Политика, 17:59
Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ Общество, 17:56
Захарова показала рубашку, которую выбрал Лавров на ужин АСЕАН Политика, 17:56
Рубио назвал вариант дальнейших действий США в отношении России Политика, 17:55