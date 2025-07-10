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Военная операция на Украине ,  
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Рубио объяснил приостановку поставок оружия Киеву

Рубио: США не принимали политического решения не поставлять оружие Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

В Вашингтоне не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Рубио и Лавров провели переговоры в Куала-Лумпуре на полях ежегодного регионального форума АСЕАН. Встреча длилась около 50 минут.

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Говоря о прекращении помощи Украине, Рубио уточнил — был проведен обзор резервов. Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий.

«Потребовалась пауза в поставках некоторых видов боеприпасов», — отметил он.

По словам госсекретаря, США продолжают передавать оружие Киеву, используя средства, выделенные предыдущей американской администрацией.

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Фото: Omar Marques / Getty Images

10 июля после кратковременной — чуть более недели — приостановки США возобновили поставки Украине некоторых видов оружия: артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS, сообщают AP и Reuters.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. Официальной причиной приостановки называлась нехватка оружия в собственных резервах.

Белый дом объяснил решение «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют кому бы то ни было. Киев утверждает, что не получал каких-либо уведомлений по этому поводу.

По информации источников CNN, Трамп попросил главу Пентагона Пита Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине.

CNN со ссылкой на источники позднее сообщал, что Хегсет не сообщал Трампу о приостановке поставок Киеву.

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Анастасия Лежепекова
Марко Рубио США Украина переговоры вооружение оружие
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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