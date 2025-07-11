NYT: убитый полковник СБУ связан с атакой на Курскую область и гибелью Моторолы

NYT узнала о связи убитого полковника СБУ с нападением на Курскую область

Воронич некоторое время командовал подразделением, предположительно связанным с убийствами Моторолы и высокопоставленных лиц ДНР. Другое формирование, куда он входил, сыграло важную роль в наступлении ВСУ в Курской области

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, об убийстве которого в Киеве стало известно накануне, имел отношение к операции ВСУ в Курской области и к убийству командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам двух украинских чиновников, Воронич служил в Центре специальных операций СБУ «Альфа». В общей сложности он проработал в ведомстве несколько десятилетий.

Как сообщил изданию бывший коллега Воронича, полковник некоторое время командовал подразделением специального назначения, основной задачей которого было проведение диверсий с целью убийства.

Именно это подразделение, известное как пятое управление департамента контрразведки СБУ, отвечало за убийство Моторолы, пишет издание. О его связи с убийствами экс-главы ДНР Александра Захарченко, Моторолы и командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, ранее также писал The Economist.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (2006–2010 и 2015 годы) рассказывал журналу, что в задачи отдела входило убийство людей, перешедших на сторону противника. Источники издания говорили, что пятое управление, сформированное в 2015 году, играет центральную роль в проведении операций против России.

В последние годы Воронич входил в состав элитного подразделения, ответственного за действия в серой зоне. Его подразделение сыграло ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области, утверждает NYT.

О гибели Воронича в результате стрельбы в Киеве накануне сообщил Роман Червинский, ранее служивший в силах специальных операций Украины (ССО) и Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Убийство произошло в Голосеевском районе украинской столицы.

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На кадрах с камер видеонаблюдения было видно, как Воронич вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел киллер в балаклаве, который сделал несколько выстрелов.

СБУ подтвердила смерть офицера ведомства. Имя погибшего в ведомстве не назвали. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного. По данным «Страны», в розыск по подозрению в убийстве объявлены женщина по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщник.