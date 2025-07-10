СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила смерть офицера ведомства, сообщает украинское издание «Телеграф». Имя погибшего не называется.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается по статье 348 УК Украины о посягательство на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.
Накануне главк Национальной полиции в Киеве сообщил, что в Голосеевском районе украинской столицы произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Однако информацию о погибшем ведомство не раскрыло.
10 июня бывший украинский разведчик Роман Червинский заявил, что Воронич был убит во время стрельбы в столице.
Момент убийства попал на видео.
Информацию о насильственной смерти Воронича подтвердил и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
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