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Военная операция на Украине ,  
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СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила смерть офицера ведомства, сообщает украинское издание «Телеграф». Имя погибшего не называется.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается по статье 348 УК Украины о посягательство на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.

Бывший украинский разведчик рассказал об убийстве полковника СБУ в Киеве
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Накануне главк Национальной полиции в Киеве сообщил, что в Голосеевском районе украинской столицы произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Однако информацию о погибшем ведомство не раскрыло.

10 июня бывший украинский разведчик Роман Червинский заявил, что Воронич был убит во время стрельбы в столице.

Момент убийства попал на видео.

Информацию о насильственной смерти Воронича подтвердил и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

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Анастасия Лежепекова
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