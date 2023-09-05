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Экс-глава СБУ рассказал о подразделении для «убийств коллаборантов»

Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о подразделении для «убийств коллаборантов»
Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ; как пишет The Economist, оно связано с убийствами экс-главы ДНР Александра Захарченко и командиров Гиви и Моторолы
Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock
Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock

В Службе безопасности Украины в 2015 году был создан отдел, в задачи которого входило убийство людей, перешедших на сторону противника. Об этом The Economist заявил Валентин Наливайченко, возглавлявший ведомство в 2006–2010 годах и в 2015-м.

По словам Наливайченко, речь идет о пятом управлении департамента контрразведки СБУ, оно начало свою деятельность как диверсионная группа после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе. Позднее отдел сосредоточился на том, что называют «мокрой работой», говорится в статье.

Экс-глава СБУ утверждает, что смена деятельности произошла, поскольку тогдашнее руководство Украины решило, что «тюремного заключения коллаборационистов недостаточно». «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — заявил Наливайченко.

Как пишет The Economist, пятое управление имеет отношение к убийствам командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы), первого главы республики Александра Захарченко. В 2019 году канал «Россия» показал сюжет, в котором утверждалось, что за убийство Павлова и Захарченко ответственен этот отдел СБУ. Власти ДНР также обвиняли в их гибели сотрудников украинской Службы безопасности.

Со слов источников издания в разведке, пятое управление играет центральную роль в проведении операций против России, поскольку бюджет СБУ в пять раз превышает бюджет Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Именно СБУ была ответственна за взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года, отмечает The Economist (это признавал нынешний глава ведомства Василий Малюк). Еще одним «важным игроком», действующим на подконтрольных России территориях, издание называет Силы специальных операций (ССО) Украины.

В статье The Economist говорится, что президент Украины Владимир Зеленский санкционирует наиболее резонансные операции, «хотя другие решения делегируются на уровень управления СБУ». Высокопоставленный источник в правительстве не стал это комментировать, но отметил только, что Зеленский отдал четкий приказ не допустить жертв среди мирного населения.

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Зеленский в марте 2022 года подписал «закон о коллаборационизме», по которому за сотрудничество с «государством-агрессором» (Верховная рада признала таковой Россию в 2015 году) грозит до 15 лет тюрьмы. За госизмену наказание составляет до 15 лет, а в период военного положения (действует на Украине с начала полномасштабных боев) вплоть до пожизненного заключения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СБУ коллаборационизм Украина Донбасс ДНР Валентин Наливайченко Александр Захарченко Гиви Моторола
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