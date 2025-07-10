Момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео
Момент убийства 50-летнего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича был снят на камеру видеонаблюдения.
На кадрах — светлое время суток, неизвестный подходит к будущей жертве во дворе дома. Человек, в которого стреляли, попытался укрыться за припаркованными автомобилями. После стрельбы предполагаемый убийца скрылся с места преступления.
Накануне главк Национальной полиции в Киеве сообщил, что в Голосеевском районе украинской столицы произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Однако информацию о погибшем ведомство не раскрыло.
10 июня бывший украинский разведчик Роман Червинский заявил, что Воронич был убит во время стрельбы в столице. Неизвестный выстрелил в него как минимум пять раз.
Информацию о насильственной смерти Воронича подтвердил и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
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