Момент убийства полковника СБУ в Киеве попал на видео

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Момент убийства 50-летнего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича был снят на камеру видеонаблюдения.

На кадрах — светлое время суток, неизвестный подходит к будущей жертве во дворе дома. Человек, в которого стреляли, попытался укрыться за припаркованными автомобилями. После стрельбы предполагаемый убийца скрылся с места преступления.

Накануне главк Национальной полиции в Киеве сообщил, что в Голосеевском районе украинской столицы произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Однако информацию о погибшем ведомство не раскрыло.

10 июня бывший украинский разведчик Роман Червинский заявил, что Воронич был убит во время стрельбы в столице. Неизвестный выстрелил в него как минимум пять раз.

Информацию о насильственной смерти Воронича подтвердил и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.