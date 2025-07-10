«Страна» показала ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ
Украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале показало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронича.
Мужчину застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.
По информации издания, правоохранительные органы разыскивают женщину по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщника.
В ориентировке указано, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению, в связи с чем сотрудникам правоохранительных органов следует соблюдать осторожность при их задержании.
Ранее «Страна.ua» писала, что Воронич занимался направлением, связанным с операциями против России. По словам экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского, полковник активно участвовал в действиях против России с 2014 года и «стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое сейчас создает много проблем» для страны.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Воронич вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел киллер в балаклаве, который сделал несколько выстрелов.
СБУ подтвердила смерть офицера ведомства. Имя погибшего в ведомстве не назвали. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.
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