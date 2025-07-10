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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» показала ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Криминалист на месте убийства
Криминалист на месте убийства (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале показало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронича.

Мужчину застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.

По информации издания, правоохранительные органы разыскивают женщину по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщника.

В ориентировке указано, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению, в связи с чем сотрудникам правоохранительных органов следует соблюдать осторожность при их задержании.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Ранее «Страна.ua» писала, что Воронич занимался направлением, связанным с операциями против России. По словам экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского, полковник активно участвовал в действиях против России с 2014 года и «стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое сейчас создает много проблем» для страны.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Воронич вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел киллер в балаклаве, который сделал несколько выстрелов.

СБУ подтвердила смерть офицера ведомства. Имя погибшего в ведомстве не назвали. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.

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