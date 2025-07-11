В Тульской области из-за атаки дронов погиб человек
В Тульской области при атаке дронов погиб один человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал он. По данным Минобороны, над регионом ночью сбили 13 беспилотников.
Миляев добавил, что опасность атаки дронов сохраняется.
Ранее о гибели человека во время ночной атаки беспилотников сообщили власти Липецкой области.
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