Аэропорт Жуковский вновь временно прекратил рейсы

Аэропорт Жуковский вновь временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко в телеграм-канале. Об этом он написал в 00:52.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В последний раз об ограничениях на полеты в аэропортах столичного региона Росавиация сообщала в 10 июля в 19:21. Рейсы приостанавливали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

В 20:33 Кореняко уточнил, что воздушные гавани возобновили прием и отправку самолетов.