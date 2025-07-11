Аэропорт Жуковский вновь временно прекратил рейсы
Аэропорт Жуковский вновь временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко в телеграм-канале. Об этом он написал в 00:52.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
В последний раз об ограничениях на полеты в аэропортах столичного региона Росавиация сообщала в 10 июля в 19:21. Рейсы приостанавливали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.
В 20:33 Кореняко уточнил, что воздушные гавани возобновили прием и отправку самолетов.
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