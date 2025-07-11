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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией уничтожили 155 украинских дронов

Над регионами России сбили 155 украинских дронов, включая 11 над Московским
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над российскими регионами за ночь сбили 155 дронов, сообщило Минобороны России. Из них 11 уничтожили над Московским регионом.

Больше всего — 53 дрона — сбили над Курской областью. Беспилотники нейтрализовали над Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

В Липецкой области при атаке дрона погиб человек. Один из беспилотников упал на территорию одного из сельхозпредприятий в Хлевенском районе, уточнил губернатор Игорь Артамонов.

В Смоленской области, предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Над российскими регионами в период с 17:00 по 20:00 мск 10 июля были сбиты 26 дронов ВСУ, из них 11 беспилотников — над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, по одному — над Белгородской и Орловской областями, а также над Московским регионом.

В Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю погиб мирный житель. Еще один человек погиб в Курске, где из-за атаки беспилотника загорелся частный дом.

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Плугина Ирина
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