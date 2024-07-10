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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на слова Стармера об ударах Storm Shadow по России

Песков назвал безрассудными слова Стармера об ударах Storm Shadow по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock)

Заявления о праве Украины бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России — очередной безрассудный шаг, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Так представитель Кремля ответил на слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Украина сама должна решать, как использовать переданные королевством Storm Shadow.

По словам Пескова, заявления британского премьера в Кремле пока не видели. «Но если это так, то, безусловно, это еще один абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности, серьезного эскалирования ситуации», — добавил пресс-секретарь. Москва будет тщательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, подчеркнул представитель Кремля.

На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона
Политика
Ракета&nbsp;Storm Shadow

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, ее французское название — Scalp.

Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 км. Лондон впервые передал их Киеву в мае 2023 года.

Украина неоднократно применяла Storm Shadow. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре такие ракеты над Крымом.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву.

Теги
Дмитрий Песков Кремль Великобритания Украина Кир Стармер
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