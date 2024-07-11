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Выборы президента США ,  
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Две трети американцев выступили против участия Байдена в выборах

Сюжет
Выборы президента США
56% опрошенных демократов выступают против выдвижения Байдена на пост президента. 29% респондентов-демократов также выступили за то, чтобы Харрис заменила его как кандидата на выборах
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Большинство (67%) граждан США считают, что президент США Джо Байден должен прекратить свою предвыборную кампанию, учитывая его выступление на дебатах. Это следует из результатов совместного опроса The Washington Post (WP), ABC News и Ipsos. Он проводился 5–9 июля среди 2431 американца.

WP пишет, что результаты опроса противоречат заявлению Байдена, что только партийная элита хочет, чтобы он отошел от дел. Американский президент заявил, что позитивное взаимодействие со сторонниками в ходе предвыборной кампании помогло убедить его остаться в гонке после дебатов. Но при этом опрос показал, что большинство демократов (56%) выступают за то, чтобы Байден не баллотировался на пост президента, в то время как только 42% из них полагают, что он должен продолжать добиваться своего переизбрания.

Опрос также показал, что и Байден, и бывший президент США Дональд Трамп получили бы поддержку 46% зарегистрированных избирателей, если бы президентские выборы провели сейчас. Эти цифры почти идентичны результатам апрельского опроса ABC-Ipsos.

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Политика
Джо Байден

При этом в случае если кандидатом вместо Байдена была бы вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 49% избирателей, а за Трампа — 47%. Среди всех предпочтительных кандидатов в качестве замены Байдену, если тот не будет участвовать в выборах, 29% респондентов (среди демократов и независимых респондентов, придерживающихся демократических взглядов) выбрали Харрис. При этом 31% опрошенных пропустили вопрос, 15% ответили «не уверен, не знаю», а 7% выбрали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Выборы президента США запланировали на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что Трамп и Байден станут главными претендентами на этот пост. Дебаты между ними прошли в конце июня. 67% зрителей дебатов присудили победу Трампу. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

После неудачных для Байдена дебатов Bloomberg написал, что многие спонсоры Демократической партии пришли к выводу, что единственной надеждой для победы над Трампом будет замена кандидата. WP сообщала, что все больше демократов готово к замене Байдена на Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства.

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Георгий Смирнов
Джо Байден США выборы президента США Камала Харрис
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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