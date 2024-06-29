Bloomberg сообщил об идеях заменить Байдена после дебатов с Трампом

Среди альтернативных кандидатов от партии демократы выделили вице-президента, а также губернаторов Калифорнии и Мичигана. Харрис и Ньюсом после неудачного выступления Байдена на дебатах поддержали президента

Джо Байден (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

После неудачного выступления на дебатах президента США Джо Байдена многие спонсоры Демократической партии пришли к выводу, что единственной надеждой для победы над экс-президентом США Дональдом Трампом будет замена кандидата, передает Bloomberg.

По данным агентства, после дебатов спонсоры начали обмениваться «яростными электронными письмами», в которых пришли к выводу, что «единственной надеждой для демократов и других лиц, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, будет уход Байдена».

Вернувшись в Вашингтон, демократы обсуждали имена тех, кто мог бы баллотироваться вместо Байдена, пишет Bloomberg. Среди упоминаемых политиков, которые могли бы стать альтернативой действующему президенту, — вице-президент Камала Харрис, губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Мичигана Гретхен Уитмер.

«Никаких разговоров об этом вообще не ведется», — заявил 28 июня директор по коммуникациям предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрит ли президент возможность снять свою кандидатуру. Тайлер сказал, что Байден готов к повторным дебатам с Трампом 10 сентября.

Агентство пишет, что Трамп теперь является фаворитом в президентской гонке, а масштабы неудачи для демократов стали очевидны еще до того, как Байден сошел со сцены дебатов. Его сторонники «в ужасе» наблюдали, как президент спотыкался и запинался в своих первых ответах, что работало на республиканцев, критиковавших возраст политика, отметил Bloomberg.

Выступление Байдена на дебатах вызвало тревогу среди ведущих демократов, передавал CNN. «Он казался немного дезориентированным. Он становился сильнее по мере продолжения дебатов. Но к тому времени, я думаю, началась паника», — сказал бывший старший советник президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод. Он сказал CNN, что будут вестись «дискуссии о том, следует ли ему (Байдену) продолжать».

После дебатов губернатор Ньюсом отверг призывы исключить Байдена из списка кандидатов от Демократической партии. «Я никогда не отвернусь от президента Байдена», — сказал он. Харрис также выступила в защиту американского лидера: «Да, был медленный старт (дебатов), но зато финиш был сильным». Она призвала оценивать работу Байдена, а не его дебаты с Трампом.

В ночь на 28 июня по Москве на телеканале CNN прошли дебаты между Трампом и Байденом. Они продлились 1,5 часа. 67% зрителей теледебатов присудили победу бывшему президенту. Согласно результатам опроса CNN, 57% респондентов после выступления Байдена усомнились в его способностях руководить страной.