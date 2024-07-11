Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике саммита НАТО

Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике НАТО

КНР выступила против упоминания страны как «угрозы» в декларации НАТО и попросила прекратить выдвигать беспочвенные обвинения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство КНР в США.

«Раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе» совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — передает агентство комментарий посольства.

В посольстве порекомендовали альянсу вместо выдвижения обвинений предпринять конструктивные меры для восстановления мира.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что «амбиции и политика» Китая «бросают вызов» блоку. Кроме того, в документе сказано, что «углубляющееся стратегическое партнерство между Россией и КНР <...> вызывают глубокую обеспокоенность».

В декларации также говорится, что альянс сталкивается с различными угрозами и «вредоносной деятельностью со стороны государственных и негосударственных субъектов».

В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Китай представляет угрозу для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с чем НАТО углубит сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. Он также добавил, что Пекин также поставляет России технологии и электронику для использования в конфликте на Украине.

Данные западных властей и СМИ о возможной помощи Москве МИД Китая называл «дезинформацией». В Кремле заявляли, что добавлять к этому опровержению нечего.