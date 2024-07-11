 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике НАТО

Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике саммита НАТО

КНР выступила против упоминания страны как «угрозы» в декларации НАТО и попросила прекратить выдвигать беспочвенные обвинения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство КНР в США.

«Раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе» совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — передает агентство комментарий посольства.

В посольстве порекомендовали альянсу вместо выдвижения обвинений предпринять конструктивные меры для восстановления мира.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что «амбиции и политика» Китая «бросают вызов» блоку. Кроме того, в документе сказано, что «углубляющееся стратегическое партнерство между Россией и КНР <...> вызывают глубокую обеспокоенность».

В декларации также говорится, что альянс сталкивается с различными угрозами и «вредоносной деятельностью со стороны государственных и негосударственных субъектов».

Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО
Политика
Йенс Столтенберг

В начале июля генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Китай представляет угрозу для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в связи с чем НАТО углубит сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией. Он также добавил, что Пекин также поставляет России технологии и электронику для использования в конфликте на Украине.

Данные западных властей и СМИ о возможной помощи Москве МИД Китая называл «дезинформацией». В Кремле заявляли, что добавлять к этому опровержению нечего.

Теги
Китай НАТО угроза
Материалы по теме
Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО
Политика
Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы НАТО со стороны России
Политика
WSJ сообщила о внесении Китая в «список угроз» НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Deutsche Bank решил спор с «козлом отпущения» в деле о ставках Libor Финансы, 04:49
Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике НАТО Политика, 04:33
В Брянской области силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника Политика, 04:17
Система ПРО НАТО в Польше вышла на полную операционную готовность Политика, 04:01
Польша заявила о «творческих идеях» о сокращении председательства Венгрии Политика, 03:46
НАТО пообещал продолжать вести политику ядерного сдерживания Политика, 03:31
Bloomberg узнал о плане Украины провести второй мирный саммит до ноября Политика, 03:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты оценили риски для здоровья от «мясного клея» в продуктах Общество, 03:00
Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук Общество, 02:53
Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотников Политика, 02:40
В Латвии женщину осудили на три года за флаг со словами «Путин мой друг» Политика, 02:27
Орбан назвал опасной возрастающую роль НАТО в украинском конфликте Политика, 02:00
В Донецке ракета HIMARS упала на территории больницы Политика, 01:44
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА Политика, 01:34