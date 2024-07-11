Bloomberg узнал о плане Украины провести второй мирный саммит до ноября

Украина намерена пригласить Россию на второй мирный саммит и провести его до ноября, когда в США пройдут выборы президента. Первая конференция в Швейцарии прошла без участия Москвы

Первый саммит мира в Швейцарии (Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters)

Украина намерена провести второй мирный саммит до ноября этого года, когда в США пройдут президентские выборы, и хочет позвать туда Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Некоторые собеседники из числа американских чиновников отметили, что сомневаются в проведении конференции с участием и Киева, и Москвы.

«РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре сообщает, что как возможное место проведение мероприятия рассматривается Саудовская Аравия. Ранее эту страну как потенциальное место организации второго саммита называл глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на первом саммите мира Габриэль Люхингер.

Первая мирная конференция прошла в Швейцарии 15-16 июня без участия России. На ней были представлены свыше 90 государств и восемь международных организаций.

В итоговом коммюнике саммита говорилось, что украинские атомные станции, в том числе Запорожская, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ и что любая угроза или использование ядерного оружия недопустимы; на Украину должны быть возвращены все попавшие в плен военные и все дети и гражданские, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны»; украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам и т. д. Документ по итогам саммита подписали не все участники, а около 80 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что России через посредников передадут наработки после завершения конференции. Его российский коллега Владимир Путин называл мероприятие «уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».