Эрдоган и Байден договорились о встрече в Вильнюсе

Разговор двух президентов коснулся потенциального членства Украины и Швеции в НАТО, поставок Анкаре истребителей F-16, а также возрождения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден (Фото: Made Nagi / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, передает TRT Haber. Они обсудили вопрос о потенциальном членстве Украины и Швеции в НАТО, поставки Анкаре американских истребителей F-16, а также договорились провести личную встречу на предстоящем саммите Североатлантического альянса.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Байден и Эрдоган решили отдельно встретиться в рамках мероприятия, чтобы обсудить двусторонние отношения США и Турции, а также региональные вопросы.

В ходе телефонного разговора Эрдоган сказал Байдену, что Швеция, подавшая заявку на вступление в НАТО, предприняла некоторые шаги в сторону выполнения условий Анкары для членства в альянсе, внеся в том числе изменения в антитеррористическое законодательство, но сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) продолжают проводить демонстрации, «восхваляющие терроризм», что, по его мнению, сводит все усилия Стокгольма на нет.

Эрдоган также назвал неправильным связывать вопрос поставок Турции американских истребителей F-16 с темой о членстве Швеции в НАТО и поблагодарил Байдена, что тот выразил поддержку запросу Анкары на эти самолеты.

Отдельно Эрдоган упомянул вопрос о потенциальном членстве Турции в ЕС. Он выразил желание возродить тему присоединения к блоку и услышать поддержку в этом со стороны лидеров Евросоюза.