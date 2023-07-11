Байден рассказал, почему Путину не сломить НАТО

Пока генеральным секретарем НАТО остается Йенс Столтенберг, президенту России Владимиру Путину не удастся сломить альянс, считает президент США Джо Байден

Джо Байден (Фото: Sean Rayford / Getty Images)

Президенту России Владимиру Путину не удастся сломать НАТО, особенно пока генсеком Североатлантического альянса остается Йенс Столтенберг, заявил президент США Джо Байден.

«Президент Путин все еще думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу, приветствуя его на саммите НАТО в Вильнюсе. Он добавил, что очень важно, что Столтенберг продолжает стоять во главе НАТО во время украинского конфликта. «Никто не знает ситуацию лучше, чем ты. И это исторический момент, Финляндия и Швеция вступают в НАТО, твое лидерство играет большую роль», — добавил американский президент (встреча транслировалась на сайте НАТО).

Приветствуя Байдена, Столтенберг сказал, что текущий саммит альянса — исторический, так как прошедшая в понедельник встреча премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделает Швецию полноправным членом НАТО. Он отметил, что в рамках саммита страны-члены планируют «послать четкий сигнал Украине» о продолжении ее поддержки и увеличить военные расходы на оборону.

4 июля Столтенберг сообщил в своем аккаунте в Twitter, что его полномочия на посту генерального секретаря НАТО продлены еще на год, до 1 октября 2024 года. «Для меня честь принять решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он. Это уже второе продление полномочий Столтенберга. Он должен был покинуть офис НАТО еще в 2022 году (его ждала должность главы Центробанка Норвегии), но согласился проработать еще год из-за украинского конфликта.

Еще в апреле Politico сообщало о том, что у членов НАТО возникли затруднения с выбором новой кандидатуры и что Столтенберга могут попросить остаться, пока его не сможет сменить Урсула фон дер Ляйен. Бывший министр обороны Германии, а ныне глава Еврокомиссии смогла бы возглавить НАТО в 2024 году, когда истекает ее первый срок на текущем посту. Однако вплоть до мая Столтенберг не раз повторял, что не намерен продолжать работу в НАТО. Помимо фон дер Ляйен, в его преемники прочили премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По данным источников The Telegraph в британском правительстве, кандидатура Уоллеса была заблокирована Байденом из-за того, что Лондон в своей поддержке Украины в конфликте с Россией заходил дальше, чем Вашингтон, в частности, в вопросе поставок вооружений. Премьер-министр Дании также не смогла заручиться поддержкой американского лидера. Своим фаворитом Байден обозначил фон дер Ляйен, как утверждают источники газеты, и именно с этим и было связано решение продлить полномочия Столтенберга.