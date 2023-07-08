Чего Украине ждать от вильнюсского саммита НАТО

Саммит НАТО проводящая его Литва называет историческим. На нем предполагается одобрить повышение военных расходов и новые региональные планы обороны. Что касается Украины — ей будут предложены пакты безопасности, но не членство

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Под прикрытием ПВО и авиации

Саммит глав государств — членов НАТО и их союзников пройдет 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе. Он «станет историческим моментом для Литвы и для города, который в этом году отмечает свое 700-летие», и не только потому, что пройдет в точке, наиболее близкой к восточной границе альянса, но и «из-за решений, которые будут способствовать росту и укреплению Североатлантического союза», заявил литовский МИД.

Это уже четвертый саммит НАТО с начала российской спецоперации на Украине; прежде лидеры стран альянса так часто не встречались, собираясь обычно раз в два года.

Безопасность участников саммита, который будет проходить в выставочном центре LITEXPO, обеспечивают три комплекса ПВО Patriot, которые предоставила Германия, и дополнительные патрули истребителей, сообщает Reuters.

В первый день помимо встречи глав государств пройдет общественный форум, посвященный работе альянса, с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и встреча с союзниками — Швецией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Молдавией. Вечером президент Литвы Гитанас Науседа примет лидеров на торжественном обеде в президентском дворце.

Во второй день также запланирована встреча глав государств и правительств.

За программу для прибывших с ними супругов отвечают первая леди Диана Науседине и супруга Столтенберга Ингрид Шулеруд. 12 июля Науседине вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской организуют визит в Украинский центр в Вильнюсе.

Швеция на паузе

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года. Турция сразу заявила о наличии у нее претензий к обеим странам. По мнению Анкары, те ввели несправедливое эмбарго на поставки оружия Турции и укрывают курдских террористов, к которым турецкие власти относят представителей Рабочей партии Курдистана. Вместе с Анкарой и представителями НАТО обе страны согласовали программы действий, которые должны были привести их.в блок. 5 июля прошлого года на саммите в Мадриде все члены альянса, включая Турцию, подписали протоколы о присоединении двух стран к альянсу, которые затем должны были ратифицировать парламенты всех стран-членов. В отношении Хельсинки все процедуры завершились 4 апреля этого года, и Финляндия стала 31-м членом НАТО. Шведский протокол ратифицирован парламентами 28 стран — исключение составили Турция и Венгрия.

Столтенберг в преддверии саммита в Вильнюсе провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами, урегулировать проблему не удалось, но удалось договориться о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Она должна пройти 10 июля в Вильнюсе. «Что возможно и чего мы все хотим достичь — это позитивного решения на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию [документа о присоединении Швеции]», — сказал Столтенберг 6 июля. Венгрия, власти которой утверждают, что не намерены блокировать присоединение Швеции, не сможет ратифицировать протокол раньше осени из-за летних парламентских каникул.

Поскольку Швеция является давним партнером НАТО и есть принципиальное согласие на ее присоединение, 11 июля лидеры сран НАТО проведут заседание с шведским премьером, после чего глава МИД Швеции вместе с главами МИД Украины, Грузии и Молдавии примет участие во встрече с коллегами из стран НАТО. Во второй день Швеция также примет участие в мероприятии с участием партнеров альянса из Тихоокеанского региона и в работе Совета НАТО-Украина.

Россия неоднократно заявляла, что примет необходимые ответные меры на вступление двух северных стран в НАТО.

Пакты для Украины

Украина отправила официальную заявку на членство в НАТО в сентябре прошлого года. Украинский лидер Владимир Зеленский и другие представители Киева называют членство в НАТО необходимостью и призывают предоставить его Украине как можно скорее. Столтенберг постоянно декларирует, что «двери НАТО открыты». Однако конкретные обещания не звучат. Союзники по НАТО все еще ведут переговоры, что именно предложить Украине в Вильнюсе, сообщила The Washington Post 7 июля. По данным издания, Вашингтон, который имеет наибольшее влияние на решения альянса, в течение нескольких месяцев маневрировал, «чтобы снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на «гарантиях безопасности», а не на членстве в ближайшей перспективе, что многие союзники считают невозможным даже обсуждать до тех пор, пока Украина остается в состоянии войны с Россией».

Киев также говорит о необходимости гарантий безопасности со стороны Запада. По словам дипломатов, которые приводит The Washngton Post, детали пакета безопасности еще не доработаны, но официальные лица США и НАТО характеризуют их как пакты о взаимной обороне или меморандумы о безопасности с Украиной.

Чем именно закончатся переговоры на саммите — неизвестно, однако известно, что Зеленский и его министры примут в нем участие. 12 июля пройдет первое заседание Совета Украина — НАТО. Его особенность в том, что у каждого члена совета равный голос, в отличие от давно действующей комиссии Украина — НАТО, в которой альянс выступает с общих позиций (с 2002 года и до начала полномасштабных военных действий на Украине действовал Совет Россия — НАТО).

7 июля Столтенберг заявил, что страны НАТО также готовят новый срочный пакет помощи Украине, включающий горючее, запчасти, медицинские средства, средства разминирования и понтонные мосты, общим объемом 500 млн евро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что политика НАТО в отношении Украины доказывает верность решения о начале специальной военной операции, а одна из ее целей — недопущение членства Киева в альянсе.

Возрождение региональных планов

В пятницу Столтенберг провел пресс-конференцию (трансляция велась на сайте НАТО), в ходе которой рассказал о создании трех региональных планов обороны. «Мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами — Россией и терроризмом. На севере — это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов», — пояснил он, добавив, что для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны.

Как отмечает Reuters, это первые региональные планы, которые НАТО рассмотрит со времен холодной войны. Агентство отмечает, что альянс десятилетиями не видел необходимости в составлении оборонных планов, возрождение этой практики означает коренной сдвиг в политике альянса, произошедший после начала украинского конфликта. Помимо региональных планов странам-членом будут предложены планы по модернизации их сил.

Также Столтенберг заявил, что в ходе саммита страны установят показатель в 2% ВВП как минимальный размер расходов на оборону. До сих пор эта цифра была желаемым ориентиром, которого к настоящему времени достигли только четверть участников. По словам генерального секретаря, в этом году расходы Канады и европейских членов НАТО на эти цели должны вырасти на 8,3%. «Они инвестируют более $450 млн дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году», — добавил Столтенберг.

Второй дополнительный срок Столтенберга

Одним из главных внутренних вопросов для Североатлантического альянса является подбор преемника Столтенберга — полномочия норвежца официально истекали 30 сентября 2023 года, но в итоге за неделю до саммита были вновь продлены на год. Столтенберг должен был покинуть офис НАТО еще в 2022-м (его ждала должность главы Центробанка Норвегии), но согласился проработать еще год из-за украинского конфликта. Однако страны блока так и не пришли к согласию относительно того, кто станет генеральным секретарем после него.

Еще в апреле Politico сообщало о том, что у членов НАТО возникли затруднения с выбором новой кандидатуры и что Столтенберга могут попросить остаться, пока его не сможет сменить Урсула фон дер Ляйен. Бывший министр обороны Германии, а ныне глава Еврокомиссии смогла бы возглавить НАТО в 2024 году, когда истекает ее первый срок на текущем посту. Однако вплоть до мая Столтенберг не раз повторял, что не намерен продолжать работу в НАТО. Помимо фон дер Ляйен в его преемники прочили премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Слухи о возможном назначении Фредериксен усилились после того, как в начале июня она побывала в Белом доме по приглашению президента США Джо Байдена (первый за 11 лет визит датского премьера в страну). Несмотря на то, что все члены НАТО должны согласиться с кандидатурой генсекретаря, именно за США, самым влиятельным членом альянса, остается последнее слово. Поэтому визит Фредериксен был воспринят как смотрины. Затем в Вашингтон прибыл британский премьер Риши Сунак, который лоббировал кандидатуру Уоллеса.

Тем не менее в конце июня Уоллес заявил, что его желанию стать генсекретарем НАТО не суждено сбыться. По данным источников The Telegraph в британском правительстве, кандидатура министра обороны была заблокирована Байденом, что привело к напряженности в отношениях между Лондоном и Вашингтоном. Причина — Лондон в своей поддержке Украины в конфликте с Россией заходил дальше, чем Вашингтон, в частности в вопросе поставок вооружений. Премьер-министр Дании также не смогла заручиться поддержкой американского лидера. Своим фаворитом Байден обозначил фон лер Ляйен, как утверждают источники газеты, и именно с этим и было связано решение продлить полномочия Столтенберга.