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Кремль посоветовал Турции не смотреть на Европу через «розовые очки»

Песков призвал Турцию не носить розовые очки и заявил, что ее «не хотят видеть в Европе»
Для Москвы не секрет, что Турция является членом НАТО и привержена своим обязательствам, заявил Кремль. При этом турецким властям не стоит носить розовые очки по поводу отношения Европы
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Турция может ориентироваться на Запад, но в Европе ее «никто не хочет видеть», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, но также мы прекрасно знаем, что, если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев», — сказал Песков. Он посоветовал турецким партнерам «не носить розовые очки» по этому поводу.

Вместе с тем Песков завил, что Турция как член НАТО имеет свои обязательства и привержена им, это «не было секретом» для Кремля, и российские власти по этому поводу «не носили розовые очки».

У России и Турции есть разногласия, но есть и те вопросы, которые соответствуют интересам двух стран. Там, где это выгодно обеим сторонам, Москва и Анкара продолжат развивать отношения, отметил Песков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Заявление Столтенберга прозвучало после переговоров турецкого президента с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном при участии самого генсека НАТО и главы Евросовета Шарля Мишеля перед саммитом в Вильнюсе.

Ранее Эрдоган говорил, что Анкара одобрит шведскую заявку в НАТО, если Турции откроют путь в Евросоюз, кандидатом на вступление в который она является с 1999 года.

Кремль посоветовал Турции не смотреть на Европу через «розовые очки»
Кремль посоветовал Турции не смотреть на Европу через «розовые очки»

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Юлия Волкова Юлия Волкова
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