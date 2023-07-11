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Олег Дерипаска выиграл суд против Марии Певчих о залоговых аукционах

Арбитражный суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Певчих о защите чести и достоинства
Представитель Олега Дерипаски сообщил, что суд признал не соответствующими действительности слова Марии Певчих об участии бизнесмена в залоговых аукционах и обязал опровергнуть эти сведения
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Алина Ковригина / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который бизнесмен Олег Дерипаска подал к Марии Певчих (Минюст признал ее иноагентом), следует из картотеки на сайте инстанции.

Певчих — основатель и глава отдела расследований ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен), в конце марта она возглавила совет директоров организации.

Представитель бизнесмена Алексей Мельников сообщил ТАСС, что суд признал не соответствующими действительности слова Певчих об участии Дерипаски в залоговых аукционах 1990-х годов и обязал ее опубликовать опровержение на YouTube-канале «Популярная политика» и в газете «Коммерсантъ».

«Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске с целью нанесения ему репутационного вреда», — сказал Мельников.

Иск был подан 9 марта, Дерипаска не заявлял материальных требований.

Дерипаска в 2022 году судился с Певчих, Алексеем Навальным, их соратником Георгием Албуровым (признан иноагентом), изданиями The Insider (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной), New Lines и Associated Newspapers Limited. Поводом стало расследование от 2018 года о главе МИДа Сергее Лаврове и его общении с Дерипаской. Бизнесмен потребовал удалить расследование и записать видеоопровержение, суд удовлетворил иск.

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В апреле бизнесмен подал иск к Google, телеканалу RTVI и предпринимателю Сергею Полонскому. От последнего он потребовал опровергнуть «лживые высказывания» и выплатить компенсацию в размере 2 млрд руб.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Дерипаска Мария Певчих иск о защите чести и достоинства Арбитражный суд Москвы
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