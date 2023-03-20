Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих, следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 9 марта, 16 марта суд его принял. Заседание по делу назначено на 1 июня. Материальных требований, как следует из карточки, Дерипаска не заявил.
Представитель бизнесмена уточнил ТАСС, что подача заявления в суд обусловлена публикацией об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.
РБК обратился за комментарием к адвокату Дерипаски и Марии Певчих.
В августе 2022 года Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Певчих, а также на издания The Insider (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной), New Lines и Associated Newspapers Limited, требуя опровергнуть выводы расследования о министре иностранных дел Сергее Лаврове. Речь идет о расследовании, которое Навальный опубликовал в сентябре 2018 года. В нем говорилось, в частности, об общении Лаврова и его семьи с Дерипаской.
По словам Певчих, Дерипаска потребовал, чтобы авторы удалили расследование и записали видеоопровержение. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена в конце октября.
Тогда же Дерипаска подал аналогичный иск к компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и бизнесмену Олегу Тинькову из-за высказываний последнего. Он потребовал взыскать с бизнесмена компенсацию 2 млрд руб.