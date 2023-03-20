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Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих
Как уточнил представитель бизнесмена, иск связан с публикацией об участии Дерипаски в залоговых аукционах и требованием ее опровержения. Заседание по делу назначено на 1 июня
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 9 марта, 16 марта суд его принял. Заседание по делу назначено на 1 июня. Материальных требований, как следует из карточки, Дерипаска не заявил.

Представитель бизнесмена уточнил ТАСС, что подача заявления в суд обусловлена публикацией об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

РБК обратился за комментарием к адвокату Дерипаски и Марии Певчих.

В августе 2022 года Дерипаска подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, его соратников Георгия Албурова и Певчих, а также на издания The Insider (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов, Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной), New Lines и Associated Newspapers Limited, требуя опровергнуть выводы расследования о министре иностранных дел Сергее Лаврове. Речь идет о расследовании, которое Навальный опубликовал в сентябре 2018 года. В нем говорилось, в частности, об общении Лаврова и его семьи с Дерипаской.

По словам Певчих, Дерипаска потребовал, чтобы авторы удалили расследование и записали видеоопровержение. Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена в конце октября.

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Тогда же Дерипаска подал аналогичный иск к компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и бизнесмену Олегу Тинькову из-за высказываний последнего. Он потребовал взыскать с бизнесмена компенсацию 2 млрд руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олег Дерипаска ФБК иск о защите чести и достоинства Мария Певчих суд
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