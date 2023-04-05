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Бизнес ,  
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Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Полонскому о защите репутации

Олег Дерипаска подал иск к Google, RTVI и Полонскому о защите чести и достоинства
Представитель Дерипаски уточнил, что иск связан «с лживыми высказываниями» Полонского. Интервью с последним ранее опубликовал RTVI. В прошлом году в этот же суд Дерипаска обратился с иском к Тинькову на 2 млрд руб.
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Николай Хижняк / ТАСС)

Предприниматель Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, свидетельствует картотека суда.

Ответчиками по иску значатся Google LLC, ООО «ЭрТиВиАй Продакшн» (юрлицо телеканала RTVI) и бизнесмен Сергей Полонский. Собеседование по делу назначено на 10 апреля, другие подробности не приводятся.

Представитель Дерипаски сообщил РБК, что иск связан «с лживыми и оскорбительными высказываниями» Полонского в адрес предпринимателя. «Адвокаты просят взыскать с Полонского материальную компенсацию, а от RTVI и Google хотят только удаления видеозаписи. Насколько я вижу, RTVI уже удалил это интервью», — сказал он.

В декабре прошлого года RTVI опубликовал на YouTube (принадлежит Google) интервью с Полонским, в котором последний раскритиковал Дерипаску. Сейчас оно недоступно.

РБК направил запрос Сергею Полонскому, RTVI и Google.

Полонский — экс-глава девелоперской группы «Миракс Групп». В 2012 году против Полонского завели уголовное дело о мошенничестве, его заподозрили в хищении 2,6 млрд руб. у дольщиков. В мае 2015 года его экстрадировали из Камбоджи в Россию, где в 2017 году приговорили к пяти годам колонии, свою вину он отрицал. Из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда. Бизнесмен также намеревался участвовать в выборах президента 2018 года, но ЦИК отказалась его зарегистрировать.

В прошлом году Дерипаска подал в этот же суд иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Дело было связано с постом Тинькова в принадлежащем Meta Instagram. Как пояснил его адвокат Андрей Мельников, «Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России». Дерипаска требовал удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. Суд в качестве обеспечительной меры заморозил на счетах Тинькова сумму в 50 млн руб. (Дерипаска требовал заморозить 2 млрд руб.). Основатель Тинькофф Банка подал апелляцию в Краснодарский краевой суд, но в январе этого года инстанция ему отказала. 2 марта дело вернули в нижестоящий суд.

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В марте Дерипаска подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих. Заседание по делу назначено на 1 июня, материальных требований Дерипаска не заявил. Представитель бизнесмена уточнил, что подача заявления в суд обусловлена публикацией об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

 

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Олег Дерипаска иск в суд RTVi Google Сергей Полонский
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