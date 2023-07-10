FT узнала о двух вариантах НАТО для будущего Украины

Чем больше НАТО обсуждает с Украиной гарантии безопасности, тем яснее становится, что это действительно дорого обойдется ее западным союзникам, пишет FT

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В НАТО рассматривают два варианта будущих отношений альянса с Украиной — предоставление гарантий безопасности или помощь по модели Израиля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, альянс осознает, что в любом случае помощь Украине со стороны НАТО обойдется блоку «действительно дорого».

«Либо израильская модель, которая заключается в том, что они [Украина] способны защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, согласно которой мы защищаем их, если им это нужно, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы берем на себя», — подчеркнул он.

Некоторые страны переживают о сумме, которую придется потратить на выполнение обязательств в период роста инфляции и бюджетного давления, пишет издание.

На саммите в Вильнюсе члены НАТО должны убедиться, что больше нет «серых зон», которые альянс оставил на карте 15 лет назад и которыми «воспользовался президент России Владимир Путин», заявил FT высокопоставленный дипломат блока. «Речь идет о том, чтобы сделать кристально ясным, где проходят границы», — подчеркнул он.

Ранее Politico о ссылкой на четырех должностных лиц, осведомленных о ходе обсуждений сообщила, что несколько стран НАТО срочно начали переговоры, чтобы согласовать гарантии безопасности до саммита альянса 11–12 июля.

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали это с Украиной и союзниками в НАТО, ЕС и G7. Для желающих предоставлять Киеву постоянную военную помощь предлагается создать «зонтик». При этом каждая страна на двусторонней основе определит свои обязательства перед Украиной.

Украина вряд ли получит твердое обещание о членстве в НАТО», но за счет этого варианта Киев получит сигнал единства, писала Politico.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина пересмотрит свою стратегию, если не получит приглашение на вступление в НАТО. По ее словам, в случае отказа основной целью Киева станет получение гарантий безопасности со стороны западных стран.

Россия неоднократно выступала против дальнейшего расширения НАТО и называла это угрозой для своей безопасности.